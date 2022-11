FAA schlägt Vorschriften für Flugtaxis vor

Die US-Flugbehörde FAA treibt die Zulassung von Lufttaxis voran. Sie stellte am Montag einen Entwurf für eine erweiterte Definition für Luftfahrtunternehmen vor, der auch den Betrieb vertikal aufsteigender Fluggeräte umfasst. Dies würde die Grundlage für den kommerziellen Betrieb von Lufttaxis schaffen, so die FAA. Zudem arbeite man an einer getrennten Regelung zur Zertifizierung von Piloten und Betriebsanforderungen für Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind.