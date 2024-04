Pacult: „Mit 500 Euro wirst nicht weit kommen“

Der erste Punkt in der Meistergruppe ist für Austria Klagenfurt nach dem 2:2 gegen Hartberg eingetütet. Nimmt man die vorherigen zwei Saisonen in den Top 6 her, ist man vom Bestwert freilich noch weit entfernt: 2022/23 holte man oben acht Punkte, 2021/22 krallte man sich sechs Zähler – sieben Partien sind noch zu spielen. „Da oben ist’s halt kein Wunschkonzert“, weiß Trainer Peter Pacult, der seinen Mannen am Montag frei gegeben hat.