So mies stünde Kärnten ohne Riegler & Karajica da!

Der Damenfußball

Auch da sieht es düster aus. Seit 2014 haben wir keinen Klub mehr in der 1. Frauenliga – einst war es SK Kärnten, der meist in den Top 3 war. Am Ende waren’s die Carinthians Soccer Women. Heute gibt’s mit den Carinthians Spittal nur noch einen Zweitligisten, der in der 12er-Liga auf Platz 6 rangiert. Zum Vergleich: Nur Kärnten und Burgenland stellen kein Erstliga-Team! Immerhin hat man mit Katharina Naschenweng (Bayern), Chiara D’Angelo (Hoffenheim), Michela Croatto (Leipzig) & Kristin Krammer (Nürnberg) vier Deutschland-Legios. Wenn man was verdienen will, muss man aber halt raus aus Kärnten.