„Ich will meinen Sohn nicht in ein Heim geben“

Tagesbetreuung nicht realistisch

In der Sozialabteilung des Landes betont man, dass man Frau Schäffer mehrere Angebote gemacht habe. „Sven kann auch in eine Tagesbetreuung übernommen werden“, heißt es. Für die Mutter ist das aber nicht realistisch. „Was soll er dort? Er ist viel zu betreuungsintensiv. Außerdem war er schon einmal dort, das hat nicht funktioniert, er hat sich dort die Schulter gebrochen“, sagt seine Mutter. Weil sie schon mit ihrer Kraft am Ende ist, setzt sie derzeit alle Hebel in Bewegung, schreibt an alle Politiker und den Volksanwalt in der Hoffnung zu bekommen, was sie möchte. Allerdings hat sie auch an einer anderen Front zu kämpfen. Wegen einer angeblich gefälschten Abrechnung muss sie sich vor Gericht verantworten. Nicht der erste Prozess, den Schäffer durchstehen muss. Gewonnen hat sie bisher noch alle (bis auf eine Verjährung).