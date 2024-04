Das türkische Massengeschäft mit Glatzenträgern

Die meisten Kunden kommen für Nasenkorrekturen, Fruchtbarkeitsbehandlungen oder Magenbänder. Wer eine solche Prozedur belegen kann, bekommt von Turkish Airlines mittlerweile sogar 50 Prozent Rabatt auf den Flug. Und flaniert man in Istanbul durch die Touristen-Gegenden, bemerkt man sofort die große Anzahl an Herren mit Verbänden am Kopf, manche tragen auch eine Art Schweißband. Sie alle sind für eine Haartransplantation in die Türkei gekommen, die mittlerweile der weltweit führende Anbieter für derartige Eingriffe geworden ist.