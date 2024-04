Warum dieses Romantikdorf keine Bekanntheit will

Eine malerische Innviertler Ortschaft sollte zur schönsten in Oberösterreich oder sogar in ganz Österreich werden. Doch die Absage für die ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“, die übrigens auf einem Irrtum beruht, bringt jetzt doch plötzlich mehr Aufmerksamkeit, als so manche sich wünschen.