U-Ausschuss: Blaue Prominenz kommt nun doch

Erneut geladen worden war auch ein Mitarbeiter in der Kommunikationsabteilung des FPÖ-Klubs, der nun am Donnerstag abermals eine Chance erhält, Fragen zu beantworten. Sein Kommen ist noch offen. Erste Auskunftsperson am Donnerstag ist ein Jurist im Innenministerium. Er war auch stellvertretender Büroleiter des Generalsekretariats unter Peter Goldgruber.