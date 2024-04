Finanzkrimi: ÖVP plant „Steirertag“ im U-Ausschuss

Der Untersuchungsausschuss zu rot-blauem Machtmissbrauch wird mehr und mehr zur politischen Schlammschlacht. Die ÖVP will dem „blauen Finanzskandal“ in der Steiermark jetzt sogar mindestens einen eigenen Befragungstag widmen. Wann die freiheitlichen Steirer in Wien antanzen müssen und was sich die ÖVP davon erhofft.