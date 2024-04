„Gastrecht für Asylschwindler erloschen“

Der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek trifft im Interview auf krone.tv klare Ansagen bezüglich einer künftigen Schubumkehr bei der Asyl- und Migrationspolitik: „Wir werden einen anderen Weg gehen, als das bisher der Fall war. Wir haben Rekordzuwanderung gehabt, wir haben Zuwanderung aus arabischen Bereichen. Oftmals Männer, wie wir wissen. Das sieht man in Wien, das sieht man in Graz und in ganz Österreich: Es ist fünf nach 12 in diesem Bereich.“