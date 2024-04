Nehammer in Paris: Spionageskandal als Ballast

Unterschiedliche Auffassungen

In Wirtschaftsfragen gehört Österreich in Europa ja den „Sparsamen“ an, während Macron sogar laut darüber nachdenkt, ob die EU für die militärische Unterstützung für die Ukraine nicht – wie während der Corona-Krise – gemeinsam Schulden aufnehmen sollte. Dazu kommen Themen wie Migration, Wettbewerbsfähigkeit und Europa als Wirtschaftsstandort. Gesprächsbedarf gibt es also genug. „Die herausfordernde geopolitische Lage macht es notwendig, innerhalb der EU eng abgestimmt zu sein“, so der Kanzler.