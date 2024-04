Ehemaliger BVT-Direktor rechnet mit Agenten Ott ab

Fast sieben Jahre später haben sich die damaligen Vorwürfe durch die Übergabe von drei Handys und einem Laptop mit verschlüsselten Nachrichten – offenbar durch Vermittlung des Wirecard-Phantoms Jan Marsalek – an russische Spione nun erhärtet. Den Durchbruch bei den Ermittlungen hatten schließlich vom britischen Geheimdienst abgefangene Chats Marsaleks mit einem Putin-Agenten gebracht. Der unter dringendem Spionageverdacht wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr in U-Haft sitzende Kärntner Ex-Chefinspektor war einst als Verbindungsbeamter bzw. Polizeiattaché in Italien und der Türkei in das „alte“ Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung zurückbeordert worden.