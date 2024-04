1783 „mystische“ erste Herzschläge im Wiener AKH

Für Herrn Weiss ist sein Leben mit Spenderherz bis heute „ein Wunder“, vor allem dank der medizinischen Fortschritte in den letzten vier Jahrzehnten. Musste er anfangs noch umständlich Medikamente mit schweren Nebenwirkungen selbst anmischen – „das war nicht angenehm“ – , gibt es heute relativ gut verträgliche Tabletten. Andreas Zuckermann, Leiter des Herztransplantationsprogramms am AKH, bestätigt, dass es in den letzten vier Jahrzehnten die größten Fortschritte in diesem Bereich gab: „Abstoßungsreaktionen sind heute de facto kaum mehr ein Thema.“