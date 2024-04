Tote und Verletzte nach Erdbeben auf Taiwan

Vielerorts fiel der Strom aus, der Nah- und Fernverkehr wurde unterbrochen. Zudem stürzten viele Häuser ein, einige Menschen waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch noch in den Trümmern eingeschlossen. Andere Häuser trugen schwere Schäden davon. Betroffen sind mehrere Regionen der ostasiatischen Inselrepublik Taiwan wie Hualien und Neu-Taipeh. Taiwans wichtiger Halbleiter-Hersteller TSMC hielt die Produktion an und evakuierte Arbeiterinnen und Arbeiter.