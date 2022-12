Erdbeben der Stärke 6,2 erschüttert Insel Taiwan

Gebäude in Taipeh schwankten heftig

In der Hauptstadt Taipeh hätten Gebäude rund eine Minute heftig geschwankt, berichteten Augenzeugen. Im Büro der Nachrichtenagentur AP wackelte ein an der Decke befestigtes Schild, wie Videoaufnahmen (siehe oben) zeigen.

Teile des Nahverkehrs - wie etwa die U-Bahn - wurden kurzzeitig ausgesetzt. Berichten zufolge lösten sich durch die Erschütterungen im Zentrum von Hualien Teile der Fassade eines Hotels und stürzten auf geparkte Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.