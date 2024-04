EU: „Schilling sticht mit Ahnungslosigkeit heraus“

Er sei gespannt, wie die Wahl ausgehen werde, denn da könne sich ein fundamentaler Paradigmenwechsel auf europäischer Ebene anbahnen: „Dass nämlich patriotische Freiheitsparteien oder wenn man so will rechtspopulistische Parteien entsprechend stärker werden. Ob das was ändert, ist die Frage. Weil auch wenn die wirklich 40 Prozent oder mehr zusammenkriegen, sind die anderen, also Sozialdemokraten, Christlichsoziale und Liberale, gemeinsam noch immer stärker und werden dafür sorgen, dass sich wahrscheinlich nichts ändert. Das zum Schaden Europas und der Menschen.“