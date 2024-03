Glawischnig: „Stimme Kickl zu, das Boot ist voll“

Bürgermeisterstichwahl in Salzburg

In einem weiteren Diskussionsthema ging es auch um die Frage, ob Salzburg nach der Bürgermeister-Stichwahl und dem möglichen Bürgermeister Kay Michael Dankl nun kommunistisch werden wird. Glawischnig: „Bis jetzt hat Dankl nur das freundliche Gesicht gezeigt. Aber er hat keine Antworten gegeben, wie es in den Bereichen Bildung, Frauen, Wirtschaft und Standort weitergehen soll. Aber vielleicht ist das freundliche Gesicht auch nur eine Maske.“ Andreas Mölzer sieht eine mögliche kommunistische Stadt Salzburg „in einer Liga mit Nordkorea, Nicaragua und Kuba.“ Bemängelt wurde von den Duellanten auch Dankls Verhalten am letzten Wahlsonntag. Glawischnig: „Ich habe da einiges an Populismus gesehen. Denn das eigene kleine Kind zur Wahl mitzunehmen, ist ein no go.“