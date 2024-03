„Flüchtlinge, die Straftaten begehen, abschieben“

Eva Glawischnig: „Diese Zahlen kann man nicht bestreiten. Wir haben hier ein Problem, das über viele Jahre nicht gesehen worden ist.“ Andreas Mölzer ergänzt: „Keinen Respekt vor Frauen zu haben, ist in gewissen Bereichen aus dem Islam importiert.“ Die Strafmündigkeit müsse herabgesetzt werden. Mölzer: „Alle, die in einem Asylverfahren stecken und dabei eine Straftat begehen, sollen abgeschoben werden.“ Problematisch sei die Lage aktuell mit Afghanen, aber auch mit Personen des EU-Beitrittswerbers Türkei. Die Abschiebungen müssten da verschärft werden. Glawischnig steigt da etwas auf die Bremse: „Ich glaube, dass die Abschiebepolitik in Österreich funktioniert.“ Mölzer: „Nein, im Gegenteil. Das funktioniert überhaupt nicht.