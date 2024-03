„Solidarität mit Klimaklebern ist am Ende“

Glawischnig: „Meine Solidarität ist am Ende. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo die Blockade im Mittelpunkt steht und nicht die Sache.“ Mölzer ergänzt: „Die Grünen sehen jetzt auch, dass ihnen die Klimakleber schaden.“ Vor allem die Blockade des Parlaments machen beide Duellanten sprachlos: „Bei der Aktion vor dem Parlament habe ich an den Sturm aufs Capitol in den USA gedacht.“ Glawischnig ergänzt: „So eine Aktion geht nicht. Das Parlament ist heilig.“