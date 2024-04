„Ampelregierung hat alles falsch gemacht“

Olaf Scholz hat bei den aktuellen Umfragen zehn Prozent Minus zu verkraften. Die FDP ist überhaupt aus dem Bundestag draußen. Also die fliegen tatsächlich raus. Nur die Grünen sind halbwegs stabil. Und die AfD ist überall, vor allem in den neuen Bundesländern, stimmenstärkste Partei. Wir werden in Deutschland eine Riesenumwälzung erleben bei den Wahlen nächstes Jahr. Das, was Olaf Scholz in Deutschland gerade erleben muss, ist das Gleiche wie für die ÖVP in Österreich: Ein Mega-Absturz als Kanzler.“ Mölzer unterstreicht: „Es ist sicher so, dass die Regierenden abgestraft werden in der Meinung der Bürger, das ist einmal klar. Scholz, der als Zögerer, als besonnen gilt und der bremst, wird dafür auch nicht belohnt, weil er nichts entscheidet. Insgesamt ist diese Ampel auch ein abschreckendes Beispiel für Österreich, wie es hier weitergehen könnte nach der nächsten Wahl.“