„ORF wie untergegangenes DDR-Fernsehen“

Man fragt sich, was da passiert ist

Glawischnig mit positivem Blick: „Man muss aber schon auch dazu sagen, dass der Nachfolger ein verdienter Journalist ist, der im Radio wirklich Top-Berichterstattung gemacht hat. Die Bürger-Verräumung soll nun also nicht auf diese Person fallen, denn das ist ein Führungsversagen. Ich denke natürlich, jedes Amt hat seine Zeit. Aber ein guter Journalist hat immer seine Zeit. Vor allem, auch wenn er ein Publikumsliebling in dem Sinn ist. Also man fragt sich dann doch, was ist das passiert.“ Mölzer, nüchtern: „Also ganz koscher ist das nicht.“