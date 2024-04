Glawischnig: „ÖVP geht durch ein Tal der Tränen“

Viel interessanter sei für die Ex-Frontfrau der Grünen aber das schwache Abschneiden von ÖVP-Ex-Staatssekretär Florian Tursky, der nach Innsbruck geholt wurde, um für das Bürgermeisteramt zu kandidieren. Glawischnig: „Sein Antritt ist komplett in die Hosen gegangen. Die ÖVP geht da durch ein Tal der Tränen aus meiner Sicht. Nur zehn Prozent mit diesem Aufwand, es waren bei Tursky angeblich die höchsten Wahlkampfaufwendungen aller Parteien. Deutlich offensiv auch, was die Plakatwerbung betrifft, was normalerweise in einer Stadt auch über Mundpropaganda geht. Die haben wirklich alles hineingeworfen und dann nur zehn Prozent, das ist schon sehr bitter für die ÖVP“.