Glawischnig: „Wien bekommt Dreierkoalition“

„Über 900 Delegierte waren dort, mehr als tausend Menschen. Auch diese Einigkeit, die sie demonstriert haben, Babler und Ludwig. Alles, was Rang und Namen hat war dort: Vranitzky, Häupl, wirklich alles aufgeboten. Babler hat eine sehr emotionale Rede gehalten, allerdings vom Inhalt her war das schon sehr, sehr Wahlkampf. Alles fordern, ohne zu sagen, wie sich das Rechnen soll. Da wurde schon alles versprochen, was in Zukunft schön und begehrenswert ist. Überall ist der Staat zuständig. Weil das ist unser Recht und Anspruch. Wie das gemacht wird, darauf war ich schon sehr neugierig, aber da war Bablers Redezeit schon vorbei,“ meint Glawischnig.