„Putin hat vom Dritten Weltkrieg gesprochen“

Wenn ich daran denke, dass vor zwei Tagen die Spitze der EU und auch unser Karl-Kanzler in Kairo waren und dort Bussi-Bussi mit dem al-Sisi machen: Eines können sie mir glauben, Wahlen in Ägypten sind ungefähr so frei wie Wahlen in Russland. Wenn der Westen seine Interessen befriedigen kann, dann geht’s also. Das ist doch Heuchelei.