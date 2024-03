Klagenfurter Punktemonster hat den LASK im Visier

Das Punktemonster ist retour! Austria Klagenfurts Stürmer Sinan Karweina führt mit zehn Volltreffern und sechs Vorlagen sensationell die Torschützen- und Assistliste an – in den letzten drei Partien ohne den Deutschen, der an einer Muskelverletzung laborierte, holte Violett nur einen Punkt. Am Sonntag bei seiner Rückkehr soll der Angstgegner der Austria, gegen den man in vier Jahren Bundesliga noch nie gewonnen hat, fallen.