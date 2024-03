Stürme toben in der Schweiz und in Frankreich

Der Sturm hat bereits am Freitag Teile des Landes erfasst und heftige Böen verursacht. Auf dem Piz Martegnas in Graubünden wurde eine Spitze von 141 Kilometern pro Stunde gemessen. Mehrere Seilbahnen wurden stillgelegt oder später als geplant in Betrieb genommen, unter anderem in der Zentralschweiz auf der Rigi Scheidegg und dem Pilatus.