Saharastaub hüllt weite Teile des Landes ein

„Derzeit sind die Konzentrationen sehr hoch, sodass es auch ohne Regen oder Schnee alles orange wird“, erklärt die Österreichische Unwetterzentrale (uwz) am Samstag. Laut Informationen der Experten der GeoSphere Austria waren bereits 1200 Milligramm Saharastaub in der Luft. Vom „Blutregen“ dürfte aber zumindest Österreich verschont bleiben. In fast allen Teilen des Landes bleibt es am Wochenende trocken, nur in Osttirol und Kärnten sind am Sonntag Schauer möglich.