Zweithöchste Sturmwarnung für Tirol bis Montagfrüh

Baum auf Haus und Straßensperre

In Nordtirol kam es zu ersten Schäden, die vorerst glimpflich ausfielen: Durch die starken Sturmböen wurden im Bereich der Hechtseestraße Bäume entwurzelt und Steine gelockert, weshalb die Landesstraße nach Rücksprache mit der Landesgeologie vorübergehend gesperrt wurde. Sonntagfrüh erfolgt eine Lagebegutachtung durch die Landesgeologie sowie die zuständige Straßenmeisterei Kufstein. Wann die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden kann ist noch offen. In der Innsbrucker Innerkoflerstraße stürzte ein Baum auf ein Haus, wobei beträchtlicher Schaden entstand. Am Achensee kam es bereits Freitag zu einem kurzfristigen Stromausfall.