ORF-Gehälter: „Das ist ja eine Verhöhnung“

Normale Medien- und Management-Gehälter?

Andere Stimmen in unserem Forum fanden aber auch Verständnis für die hohen monatlichen Auszahlungen. gatschhupfer verweist zum Beispiel darauf, dass sich insbesondere Radiomoderator Robert Kratky zu einer eigenen Marke etabliert habe, dessen Person also maßgeblich auch für den Erfolg des ORF verantwortlich sei. Steve79 wirft ein, dass derartige Gehälter im Management eher die Regel als die Ausnahme sind, Nebenjobs wären für ihn/sie aber im Gegenzug tabu. Und Leporello merkt an, dass im benachbarten Deutschland noch weit höhere Zahlungen an Medienmitarbeitende ausgezahlt würden.