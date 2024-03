Spitzenverdiener im ORF: „Krone“ hat die Liste

Top-Verdiener wollten Veröffentlichung stoppen

Allerdings nicht freiwillig. Im Gegenzug zur Haushaltsabgabe müssen – wie berichtet – die ORF-Spitzengehälter veröffentlicht werden. In einem Video-Krisengipfel am Küniglberg wollten die Top-Verdiener aus Angst vor einer Empörungswelle in den sozialen Netzwerken die Enthüllung im letzten Moment noch stoppen. Doch das würde einem Gesetzesbruch gleichkommen. Keine Option für die ORF-Führung, noch dazu im Superwahljahr.