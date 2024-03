Wiener Rathausplatz wird Arena für Fußball-EM-Fans

Gastronomie sperrt zwei Wochen früher auf

Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Die Standler, die erst zum Beginn des sommerlichen Film Festivals am 29. Juni aufgesperrt hätten, legen für die drei österreichischen Gruppenspiele – am 17. Juni gegen Frankreich, am 21. Juni gegen Polen und am 25. Juni gegen die Niederlande – einen Frühstart hin: Sie öffnen jeweils drei Stunden vor Spielbeginn und schließen zwei Stunden nach Spielende.