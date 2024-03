ÖFB-Jugendteams ringen gegen Spanien um EM-Tickets

„Wir lassen uns auf keine Rechenspiele ein, haben alles selbst in der Hand“, nimmt Scherb seine Talente vor dem Abschluss des Eliterunden-Turniers am Dienstag (17) in Wr. Neustadt gegen Spanien in die Pflicht. Wobei der Leader klarer Favorit ist, zuletzt Slowenien mit 5:0 zerlegte. „Wir greifen sie voll an, fürchten uns nicht“, sieht Scherb seine Elf für den „Final“-Tanz gewappnet.