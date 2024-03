Zu Ostern gibt es Basketball statt Malediven

Neben den Finalspielen am Freitag und Samstag bei freiem Eintritt in der Stadthalle B ist auch der Slam-Dunk-Contest am Freitagabend immer einer der absoluten Höhepunkte. „Da war auch Jakob Pöltl zweimal mit dabei, als er noch Schüler in Wien war. Er hat damals zwar bei uns nicht gewonnen, ist aber trotzdem zum NBA-Star geworden“, schmunzelt Krappl.