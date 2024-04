Was halten Sie von Nahrungsergänzungsmitteln?

Was denken Sie über Nahrungsergänzungsmittel? Inwiefern können diese in Ihren Augen eine ausgewogene Ernährung unterstützen oder ersetzen? Welche Regulierungen wünschen Sie sich bezüglich der Mittel, die am Markt verfügbar sind? Nehmen Sie selbst welche zu sich und wenn ja, was supplementieren Sie und warum? Wir sind gespannt auf Ihre Beiträge zu diesem kontroversen Thema!