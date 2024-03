Gewaltiger Drogenring im Innviertel aufgedeckt

Erfolgreiche Kooperation

Die sechs Beschuldigten befinden sich in verschiedenen Justizanstalten. Insgesamt konnten 14 Beschuldigte festgenommen werden. Davon wurden elf Personen in Untersuchungshaft übernommen und in die Justizanstalten Ried, Wels, Linz und Hallein überstellt. Zudem konnten mehr als 105 Konsumenten ausgeforscht und zur Anzeige gebracht werden. Ebenso konnte in enger Zusammenarbeit mit dem LKA OÖ ein in Basel agierender 32-jähriger italienische Staatsangehöriger als Suchtgiftdealer und Komplize des 24-Jährigen und des 29-Jährigen ausgeforscht werden.