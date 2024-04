Kommt jetzt die totale Müll-Überwachung?

„Bei uns gibt es kaum noch Fehlwürfe“

In Laakirchen gibt es die rote Karte schon seit 2019. „Wir haben monatlich drei bis vier Strafen. Und es ist besser geworden. Es gibt kaum noch Fehlwürfe“, sieht sich Bürgermeister Fritz Feichtinger (SPÖ) auf dem richtigen Weg. Dort wird in letzter Konsequenz die Biotonne nicht mehr entleert. „Damit wird es deutlich teurer“, so Feichtinger. Sabine Promberger (SPÖ), Ortschefin in Ebensee, bekräftigt. „Bei uns gibt es auch die rote Karte. Wir entziehen Müllsündern die Bio-Tonne zwar nicht, verlangen aber Mehrkosten für die unsachgemäße Entsorgung.“