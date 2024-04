Wie vegan is(s)t Österreich?

Langsamer Wechsel

Auch die Änderungen im Fleischkonsum lassen einen schleichenden Wandel in der Ernährungspyramide der Österreicher erkennen. Zwar blieb bei der Hälfte der Omnivoren (essen alles) der Verbrauch von Schnitzel, Wurstsemmel und Co. in den vergangenen fünf Jahren stabil. Immerhin 42 % der Befragten berichten aber von einer Reduktion ihres Fleischkonsums in diesem Zeitraum.