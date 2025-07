Forscher erstellen Karte zu marinen Weichtieren

Ihre Analysen belegen den erheblichen Einfluss von Temperatur sowie Meeresströmungen und deren erdgeschichtliche Entwicklung auf das Leben in flachen Meeresgewässern. Aus diesem Grund sehen die Wissenschafter eine große Gefahr durch den Klimawandel: „Die rasche Klimaerwärmung verändert schon jetzt die Temperaturen der Meeresoberfläche, was sich wiederum auf Meeresströmungen auswirkt. Das hat Konsequenzen für die Biologie und Lebensräume mariner Arten und in der Folge auf ganze Ökosysteme“, so Neubauer.