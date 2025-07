Unwetter wird Gschnitz noch Monate beschäftigen

Kommende Woche werden die Arbeiten am Hauptbach beginnen. Am Donnerstagabend blieb die Gemeinde trotz angekündigter Gewitter verschont – nur leichter Regen fiel vom Himmel. Laut Experten dürfte die Situation am Wochenende entspannt bleiben. Erst am Montag könnte es wieder schlechter werden, berichtete Pranger.