Unterschätzte Gefahr: Blasenkrebs durch Rauchen

Gabrijela Z. war 48 Jahre alt, als sie an Blasenkrebs erkrankte – und damit deutlich unter dem Durchschnittsalter der meisten Betroffenen, das zwischen 70 und 75 Jahren liegt. Ihre Ärzte gehen davon aus, dass langjähriges Rauchen (sie begann damit in ihrer Jugend) die Ursache für das Karzinom war. Der Patientin liegt es daher am Herzen, mit ihrer Geschichte Bewusstsein dafür zu schaffen, die Gefahren des Tabakkonsums auch in Bezug auf die Blase nicht zu unterschätzen.