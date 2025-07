FPÖ ortet Skandal bei NGO-Finanzierung

Für die Freiheitliche Partei ist bei der Finanzierung von Nicht-Regierungs-Organisationen vieles dubios. Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch will notfalls über das neue Informationsfreiheitsgesetz Aufklärung darüber erhalten, wie die Mittel genau verwendet werden und wie die Kriterien für die Förderung aussehen. In den vergangenen Jahren seien auch Milliarden an EU-Geldern an Organisationen geflossen, bemängelte die Europaparlamentarierin Petra Steger am Freitag in einer Pressekonferenz.