Silverstone: 1. Freies Training ab 13.30 Uhr LIVE

Das rein Sportliche rückt angesichts der fortgesetzten Spekulationen rund um Red-Bull-Star Max Verstappen eher in den Hintergrund. Das liegt aber auch an der Überlegenheit von McLaren. Oscar Piastri liegt in der WM 15 Punkte vor seinem Teamkollegen Lando Norris, während Verstappen nach elf von 24 Rennen bereits 61 Punkte hinter dem Führenden ist.