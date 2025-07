Prinzessin Kate holt die Macrons am Flughafen ab!

Hoffen auf Kate in umwerfender Couture

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) erwarten den Besuch in Windsor, wo das Königspaar gemeinsam mit den Macrons und dem Thronfolgerpaar eine Kutschfahrt durch die Kleinstadt westlich von London absolvieren soll. Der französische Präsident und seine Frau machen später auch in der Londoner Westminster Abbey und am britischen Parlament Halt. Am Abend geht es zurück nach Windsor. Dort richtet König Charles ein Staatsbankett aus. Ob Catherine auch daran teilnehmen wird, steht laut PA noch nicht fest.