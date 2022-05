Pflanzliches Eisen und Eiweiß aus einer Quelle

Zutaten

180 g Rote Linsen

1 rote Zwiebel

3-4 Stk. Karotten

150 ML Gemüsebrühe

1 EL Tomatenmark

600 Ml Tomaten, passiert

1 Prise Salz

1 EL Rapsöl oder Olivenöl

je 1 TL Basilikum, Rosmarin, Oregano, Kümmel getrocknet



Pasta

500 Gr. je nach Belieben, ich mag Vollkorn-Spaghetti am liebsten, dazu übrige Pasta in den Kühlschrank und am nächsten Tag mit Pesto genießen.

Zum Garnieren

Sprossen, Sonnenblumenkerne, Zitronenöl oder Saft der Zitrone, Kräuter oder Rucola, Salz, Pfeffer

Zubereitung

1. Die Linsen durch ein Sieb gut waschen und in einem großen Topf (1/3 gefüllt mit Wasser) kochen (Dauer ca. 20 Minuten), je nach Packungsanleitung.

2. Karotten waschen, schälen, in kleinere Stücke schneiden. Zwiebel schälen, vierteln. Beides mit Hilfe der Küchenmaschine fein hacken.

3. Wasser für Pasta zum Kochen bringen.

4. Pfanne erhitzen, Öl hinzugeben, Zwiebel und Karottenstücke darin kurz mitbraten. Gut durchrühren.

5. Tomatenmark hinzugeben und gut durchrühren, mit Gemüsebrühe ablöschen, kurz köcheln lassen, danach Hitze reduzieren.

6. Passierte Tomaten und Gewürze hinzufügen, Deckel rauf und auf niedriger Hitze ca. 20 Minuten köcheln lassen. Gelgentlich umrühren.

7. Am Schluss die Linsen hinzufügen (so viel wie gewünscht, den Rest für Suppe am nächsten Tag, oder als Salatbeilage aufheben).

8. Sugo mit Pasta mischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken, evt. frische Kräuter hinzu (Basilikum), mit hochwertigem Öl und Zitrone beträufeln.