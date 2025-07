Ausnahmezustand in Zagreb wegen Konzert von Rocker

Konzerte in anderen Ländern verboten

In anderen Ländern wie Deutschland, der Schweiz oder in den Niederlanden wurden die Konzerte des Kroaten in der Vergangenheit teils verboten oder von Protesten begleitet. In Zagreb befürchtete die Polizei nun, dass es zu Übergriffen auf Andersdenkende kommen könnte. Gleichzeitig haben aber Politikerinnen und Politiker aller Parteien angekündigt, an dem Konzert teilzunehmen.