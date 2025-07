Starke Unwetter sorgten erneut für Verwüstung

Nachdem die Hitzewelle am Donnerstag ihren Zenit erreicht hatte, haben bereits am Nachmittag in Teilen Niederösterreichs und Oberösterreichs heftige Unwetter ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Ein Feuerwehrmann (44) wurde bei einem Einsatz in Zemmendorf (Gemeinde Raabs an der Thaya) verletzt.