Volksbegehren gegen Nehammer gefiel vor allem FPÖ

Darunter waren die Corona-Politik des ÖVP-Chefs, der Terroranschlag von Wien und die „Massenzuwanderung.“ Die Initiatorinnen und Initiatoren des Volksbegehrens hatten wiederum damit argumentiert, dass Bundeskanzler Nehammer schuld am schlechten Verhältnis zu Russlands Präsident Wladimir Putin sei. Das nahm ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker am Donnerstag zum Anlass, die FPÖ zu kritisieren, da diese die Partei der „Freunde Putins in Österreich“ sei.