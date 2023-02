Corona-„Versöhnung“: Klare Absage von der FPÖ

An dem von Kanzler Karl Nehammer ausgerufenen „Versöhnungsprozess“ nach der Corona-Pandemie, im Zuge dessen eine „kritische und schonungslose Analyse“ der Regierungsmaßnahmen erfolgen soll, will sich die FPÖ nicht beteiligen. Der blaue Parteichef Herbert Kickl nennt das Vorhaben einen „Verhöhnungsprozess“, Parteikollegin Dagmar Belakowitsch kritisierte die Regierung, dass diese schon am ersten Tag ihr Versprechen gebrochen hätte.