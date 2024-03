SPÖ-Kleingarten-Affäre: „Ich schwimme sehr gerne“

Wie fair ist es, dass Sie zwei Kleingarten-Grundstücke besitzen, Frau Bayr? „Ich weiß nicht, was daran ungerecht sein sollte. Ich habe mich über den Verein angemeldet und war Interessentin, wie viele andere“, so die Parlamentarierin. Bayr hat im Kleingartenverein Breitenlee ein Grundstück um 140.000 Euro bzw. eines direkt am Wasser um 310.000 Euro erstanden.