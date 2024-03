Ermittlungen gegen Bezirkschef wegen Kleingarten

Interne Prüfung

Die Wiener SPÖ hat die Angelegenheit vergangenen Herbst intern geprüft und sich dabei selbst freigesprochen. Laut Landesparteisekretärin Barbara Novak konnten keine rechtlichen Verstöße festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft dürfte das anders sehen. In drei weiteren Fällen wurde zudem ein Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft weitergeleitet. Aus dem Büro von Bezirksvorsteher Nevrivy heißt es dazu auf Anfrage nur: „Kein Kommentar.“ Gegenüber der „Krone“ gibt die Abgeordnete Bayr an, dass gegen sie nicht ermittelt wird. Sie krallte sich in der begehrten Liegenschaft gleich zwei Schrebergärten.