Vom Kleingarten Breitenlee an die Elfenbeinküste

Da wäre etwa Petra Bayr, Nationalratsabgeordnete und stolze Besitzerin von gleich zwei Schrebergärten in der berüchtigten SPÖ-Kommune in der Donaustadt. Wie sie sich dort gleich zwei Grundstücke sichern konnte, verrät sie bis heute nicht. „Der Erwerb des zweiten Grundstücks ergab sich aus der Gelegenheit, eines am Wasser zu erwerben und zu wechseln“, so die lapidare Antwort der gestandenen Genossin. Wie praktisch für die „Jetsetterin“.